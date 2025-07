Offiziell: Chelsea holt Top-Stürmer von Liga-Rivalen

Der FC Chelsea macht den nächsten Top-Transfer offiziell. Der Stürmer Joao Pedro von Ligarivale Brighton unterschreibt bis 2032 bei den Blues.

Der 23-jährige Brasilianer ist nach Liam Delap der nächste Neuzugang im Sturm für den FC Chelsea in der laufenden Transferperiode. Die Ablösesumme soll sich auf 58 bis 60 Millionen belaufen.

"Jeder weiß, dass dies ein großer Verein mit einer großen Geschichte ist. Sie hatten in der Vergangenheit brilliante Spieler, und haben auch jetzt brilliante Spieler. Ich freue mich sehr darauf, hierher zu kommen und als Chelsea-Spieler muss man nur an eines denken - gewinnen", so Pedro.

Vor seinem Wechsel hat er sich laut eigenen Angaben ein paar Tipps von Ex-Chelsea-Star David Luiz abgeholt.

Joao Pedro gelangen in 89 Spielen in der Premier League bisher 22 Tore und zehn Assists.