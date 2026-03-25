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Slot vor dem Aus: Er soll neuer Liverpool-Trainer werden

Am Wochenende unterlagen die Reds Brighton mit 1:2 - es war bereits die zehnte Liga-Niederlage der Saison. Der Trainerstuhl von Arne Slot soll daher gehörig wackeln.

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Wird Xabi Alonso neuer Trainer vom FC Liverpool?

Noch steht jedenfalls Arne Slot an der Seitenlinie der Reds. Nach einer erneuten Niederlage in der Liga dürfte dieser aber laut der "Sport Bild" vor dem Aus stehen.

Allerspätestens im Sommer soll Slot seinen Platz räumen. Einen Wunschnachfolger haben die Reds scheinbar bereits auserkoren.

Übernimmt Alonso?

So soll Xabi Alonso, von 2004 bis 2009 Spieler bei Liverpool, den Trainerposten an der Merseyside übernehmen - vorausgesetzt, seine Bedingungen werden erfüllt.

Anders als bei Real Madrid möchte der Spanier nämlich bei Transfers und der damit einhergehenden Zusammenstellung des Kaders mitreden dürfen.

Zudem soll Alonso erst nach der aktuell laufenden Saison eine Möglichkeit sein.

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