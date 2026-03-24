Bei Schalke-Aufstieg: Muslic schielt auf Premier-League-Akteur

Der FC Schalke 04 hat als Tabellenführer aktuell die besten Karten im Kampf um den Aufstieg in die deutsche Bundesliga.

Im Aufstiegsfall könnten die "Knappen" einen echten Statement-Transfer tätigen. Informationen von "Teamtalk" zufolge, soll der FC Schalke 04 seine Fühler nach Ao Tanaka ausgestreckt haben.

Der Japaner hatte Deutschland im Sommer 2024 in Richtung England verlassen. Bei Leeds United zählte der Mittelfeldspieler in der Aufstiegssaison zu den Leistungsträgern, in der Premier League hat er in dieser Saison aber zumeist das Nachsehen gegenüber seinen Positionskonkurrenten.

Konkurrenz aus Deutschland

Neben Schalke 04 soll mit Hannover 96 ein weiterer Aufstiegsaspirant an einer Verpflichtung interessiert sein, konkrete Schritte würde man aber erst im Aufstiegsfall in die Wege leiten.

Zudem könnte die Finanzierung für den Klub rund um Trainer Miron Muslic zur Herausforderung werden. Der Marktwert des Japaners wird auf zehn Millionen Euro taxiert, aufgrund der Vertragslaufzeit bis 2028 hat Leeds keinen Verkaufsdruck.

Mit Union Berlin soll sich auch ein aktueller Bundesligist im Rennen um Tanaka befinden.