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Geldregen für Freiburg: Manzambi unterschreibt in England

Der 20-Jährige hat eine bärenstarke letzte Saison hinter sich. Nun geht es für ihn in die Premier League. Manzambi bricht damit drei Transferrekorde.

Geldregen für Freiburg: Manzambi unterschreibt in England Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © LAOLA1
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Johan Manzambi verlässt den SC Freiburg und wechselt zu Aston Villa.

Das geben beide Klubs am Freitagabend bekannt. Beim Premier-League-Klub unterschreibt der 20-Jährige einen langfristigen Vertrag, wie sein neuer Arbeitgeber mitteilt.

Englischen Medienberichten zufolge fließen satte 60 Millionen Euro an Ablöse. Durch Boni könne der Betrag sogar noch um weitere zehn Millionen steigen.

Dreifacher Transferrekord

Damit wird er gleich im dreifachen Sinne zum Rekordtransfer: Noch nie bezahlte ein Klub mehr für einen Schweizer, auch Aston Villa gab noch nie eine solche Summe für einen Spieler aus. Und auch der SC Freiburg erhielt bisher noch keine Ablöse in dieser Höhe.

Die bisherigen Rekordtransfers der Breisgauer waren Kevin Schade und Merlin Röhl, die in den letzten beiden Jahren für je 25 Millionen Euro zu Brentford bzw. Everton verkauft wurden.

Lange sah alles danach aus, als würde Manzambi zu Newcastle United wechseln, ehe Aston Villa den "Magpies" kurz vor dem Ziel einen Strich durch die Rechnung machte.

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