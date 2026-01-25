Carrick-Effekt! Manchester United schlägt auch Leader Arsenal

Manchester United gewinnt am 23. Spieltag der Premier League auswärts gegen den FC Arsenal mit 3:2.

Die Hausherren starten dominant in die Begegnung und kontrollieren das Geschehen, bleiben aber vorerst durch Leandro Trossard (10.) und einen Kopfball von Gabriel Magalhaes (21.) ohne den gewünschten Torerfolg.

Dennoch geht Artetas Truppe schließlich in Führung, als Lisandro Martinez das Leder unglücklich zum Eigentor ins eigene Netz befördert (29.).

Die Reaktion der Gäste lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Zwar verfehlt Bruno Fernandes kurz darauf das Ziel (31.), doch Bryan Mbeumo besorgt wenig später den verdienten Ausgleich für Manchester United (37.).

Cunhas später Nackenschlag

Kurz nach Wiederanpfiff dreht Carricks Elf die Partie gänzlich. Patrick Dorgu trifft nach Vorlage von Bruno Fernandes zur Führung für die Gäste (50.).

Arsenal drängt in der Folge vehement auf den Ausgleich, bestimmt das Spielgeschehen mit deutlich mehr Ballbesitz und zahlreichen Eckbällen. Die Mühen werden spät belohnt, als der eingewechselte Mikel Merino zum 2:2 einnetzt (84.).

Doch die Freude im Emirates Stadium währt nur kurz: Matheus Cunha gelingt nach Vorarbeit von Kobbie Mainoo fast im Gegenzug der entscheidende Treffer zum 2:3 für Manchester United (87.).

Trotz einer Schlussoffensive gelingt den Londonern keine Antwort mehr.

Titelrennen wird wieder spannend

Durch diesen Sieg untermauert Manchester United seine Ambitionen auf die Champions-League-Plätze und verdrängt die Konkurrenz von Rang vier.

Für Arsenal bedeutet die Heimpleite, dass der Polster an der Tabellenspitze auf die Verfolger Manchester City und Aston Villa weiter schmilzt, da diese punktemäßig Boden gutmachen.