Sieglos-Serie hält an! Chelsea für Crystal Palace zu stark

Crystal Palace empfängt am 23. Spieltag der Premier League im heimischen Selhurst Park den Stadtrivalen Chelsea FC, muss sich am Ende jedoch klar mit 1:3 geschlagen geben.

Die Partie startet durchaus munter, wobei sich Oliver Glasners Elf zunächst nicht versteckt. Bereits früh prüft Jean-Philippe Mateta den gegnerischen Torhüter (8.), doch der Ball findet nicht den Weg ins Netz.

Auf der Gegenseite nähert sich Chelsea dem Gehäuse an, ein Schuss von Enzo Fernandez verfehlt jedoch das Ziel (13.). Glasners Mannschaft versucht weiter, Akzente zu setzen, doch ein Kopfball von Mateta geht am Tor vorbei (31.).

Estevao bringt Chelsea schließlich mit einem präzisen Abschluss in Führung (34.), womit es auch in die Kabinen geht.

Doppelschlag und Platzverweis

Der zweite Durchgang beginnt für Palace denkbar ungünstig. Kurz nach Wiederanpfiff baut Joao Pedro nach Vorarbeit von Estevao den Vorsprung auf 0:2 aus (50.).

Die "Eagles" finden kaum Mittel gegen die effizienten Gäste, und die Lage verschlechtert sich weiter, als der Unparteiische nach Videoentscheid auf Strafstoß entscheidet.

Enzo Fernandez lässt sich die Chance nicht entgehen und verwandelt sicher zum 0:3 (64.).

Die Hoffnungen auf eine Aufholjagd schwinden endgültig, als Adam Wharton nach einem weiteren Foulspiel die Gelb-Rote Karte sieht und sein Team die Schlussphase in Unterzahl bestreiten muss (73.).

Späte Ergebniskosmetik

Trotz der zahlenmäßigen Unterlegenheit beweist Glasners Team Moral. Nach einer Ecke gelingt Chris Richards per Kopf der Treffer zum 1:3-Endstand (88.).

Während Chelsea seine Ambitionen auf einen Champions-League-Platz untermauert, verschärft sich für Oliver Glasner die Situation in der unteren Tabellenhälfte, da der Vorsprung auf die Abstiegsränge nach dieser Heimniederlage weiter schmilzt.

Forest und Villa siegen

Aston Villa gewinnt auswärts 2:0 gegen Newcastle United. Buendia (19.) und Ollie Watkins (88.) entscheiden die Partie zu Gunsten der Gäste.

Nottingham Forest gewinnt 2:0 dank Tore von Igor Jesus (12.) und Taiwo Awoniyi (79.) gegen Brentford.