Fix! Deutscher Bundesligist sorgt für Silvester-Transfer

Der FC St. Pauli verstärkt seine Defensive mit einem Neujahrs-Transfer!

Der deutsche Bundesligist verpflichtet den japanischen Nationalspieler Tomoya Ando. Das gab der Tabellen-16. der deutschen Bundesliga am Neujahrstag bekannt.

"Mit ihm bekommen wir einen Spieler, der hervorragend antizipiert, offensiv verteidigt und so häufig Bälle erobert" so St. Pauli-Cheftrainer Alexander Blessin.

Der japanische Innenverteidiger glänzt vor allem mit seinen flexiblen Qualitäten in der Defensivabteilung. Neben seinen Stärken in der Verteidigung soll er dank seines starken Kopfballspieles auch die Offensive unterstützen.

Zudem stand er für die japanische Nationalmannschaft schon dreimal auf dem Feld und hofft natürlich auf eine Nominierung für die anstehende Weltmeisterschaft.

Für den FC St. Pauli und die ÖFB-Legionäre Simon Spari, David Nemeth und Jannik Robatsch folgt in der nächsten Woche nach der Weihnachtspause ein Heimspiel gegen RB Leipzig. Allerdings sind Spari (Syndesmosebandriss) und Nemeth (linke Adduktorensehne) bis auf weiteres noch nicht einsatzbereit.