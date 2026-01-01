NEWS

Die besten internationalen Torschützen des Jahres 2025

LAOLA1 hat einen Blick auf die treffsichersten Spieler des vergangenen Kalenderjahres geworfen.

Die besten internationalen Torschützen des Jahres 2025 Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Fußballjahr 2025 wurde von vielen Highlights und wunderbaren Toren geprägt!

Nun ist es Zeit für einen Rückblick auf die Topleistungen der Fußballstars. Welche Offensivspieler durften am häufigsten jubeln?

Wir haben die Stars der höchsten Spielklassen weltweit - inklusive nationale und internationale Pokalwettbewerbe - herausgesucht, die 2025 auf Klubebene die meisten Tore erzielt haben.

Platz

Name

Tore (Spiele)

Verein

1

Kevin Hernandez

47 (35)

Puerto Rico Surf (Puerto Rico)

2

Jorge Rivera

40 (34)

Metropolitan FA (Puerto Rico)

3

Kylian Mbappé

39 (36)

Real Madrid (Spanien)

4

Jhonathan Rivas

31 (26)

FC Mayagüez (Puerto Rico)

Harry Kane

31 (33)

Bayern München (Deutschland)

6

Lionel Messi

29 (28)

Inter Miami (USA)

Vangelis Pavlidis

29 (34)

Benfica Lissabon (Portugal)

Paulinho

29 (40)

Deportivo Toluca (Mexiko)

9

Martin Bueno

28 (26)

Miramar Rangers (Neuseeland)

Darko Lemajic

28 (31)

FK RFS (Lettland)

Fabio Abreu

28 (30)

Beijing Guoan (China)

12

Cristiano Ronaldo

27 (27)

Al-Nassr (Saudi-Arabien)

Valeri Qazaishvili

27 (30)

Shandong Taishan (China)

Erling Haaland

27 (29)

Manchester City (England)

Mohamed Ali

27 (35)

Dibba SCC (VAE)

Die besten Choreos 2025 im internationalen Fußball

1. FC Union Berlin
MSV Duisburg

Slideshow starten

48 Bilder

Mehr zum Thema

ÖFB-Legionär ist der schnellste Fußballer der Welt!

ÖFB-Legionär ist der schnellste Fußballer der Welt!

Fußball
19
Sorgen um Roberto Carlos! Ex-Star in Brasilien am Herzen operiert

Sorgen um Roberto Carlos! Ex-Star in Brasilien am Herzen operiert

International
Bitter! Real muss wochenlang auf Superstar Mbappe verzichten

Bitter! Real muss wochenlang auf Superstar Mbappe verzichten

La Liga
7
Das waren die ÖFB-Dauerbrenner 2025

Das waren die ÖFB-Dauerbrenner 2025

Fußball
5
Hat sich Leon Goretzka bei spanischem Top-Klub angeboten?

Hat sich Leon Goretzka bei spanischem Top-Klub angeboten?

Deutsche Bundesliga
9
Durchbruch erzielt? City-Talent vor Leihe nach Dortmund

Durchbruch erzielt? City-Talent vor Leihe nach Dortmund

Deutsche Bundesliga
1
Auf diesen Teenagern ruhen Österreichs Sport-Hoffnungen

Auf diesen Teenagern ruhen Österreichs Sport-Hoffnungen

Mehr Sport
13
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International