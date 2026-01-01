Platz
Name
Tore (Spiele)
Verein
1
Kevin Hernandez
47 (35)
Puerto Rico Surf (Puerto Rico)
2
Jorge Rivera
40 (34)
Metropolitan FA (Puerto Rico)
3
Kylian Mbappé
39 (36)
Real Madrid (Spanien)
4
Jhonathan Rivas
31 (26)
FC Mayagüez (Puerto Rico)
Harry Kane
31 (33)
Bayern München (Deutschland)
6
Lionel Messi
29 (28)
Inter Miami (USA)
Vangelis Pavlidis
29 (34)
Benfica Lissabon (Portugal)
Paulinho
29 (40)
Deportivo Toluca (Mexiko)
9
Martin Bueno
28 (26)
Miramar Rangers (Neuseeland)
Darko Lemajic
28 (31)
FK RFS (Lettland)
Fabio Abreu
28 (30)
Beijing Guoan (China)
12
Cristiano Ronaldo
27 (27)
Al-Nassr (Saudi-Arabien)
Valeri Qazaishvili
27 (30)
Shandong Taishan (China)
Erling Haaland
27 (29)
Manchester City (England)
Mohamed Ali
27 (35)
Dibba SCC (VAE)
NEWS
Die besten internationalen Torschützen des Jahres 2025
LAOLA1 hat einen Blick auf die treffsichersten Spieler des vergangenen Kalenderjahres geworfen.
Das Fußballjahr 2025 wurde von vielen Highlights und wunderbaren Toren geprägt!
Nun ist es Zeit für einen Rückblick auf die Topleistungen der Fußballstars. Welche Offensivspieler durften am häufigsten jubeln?
Wir haben die Stars der höchsten Spielklassen weltweit - inklusive nationale und internationale Pokalwettbewerbe - herausgesucht, die 2025 auf Klubebene die meisten Tore erzielt haben.