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Ndukwe-Leihe zum FAK? "Gespräche haben stattgefunden, aber..."

Der junge Österreicher muss vom FC Liverpool verliehen werden. Der Manager klärt auf.

Ndukwe-Leihe zum FAK? "Gespräche haben stattgefunden, aber..." Foto: © IMAGO / Ball Raw Images
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Liverpool verpflichtete in diesem Sommer den Österreicher Ifeanyi Ndukwe vom FK Austria Wien.

Nach dem erfolgreichen Debüt im Trainingslager muss der Innenverteidiger aber verliehen werden. Im englischen Regulativ erreicht er noch nicht das Punktesystem für eine Spielgenehmigung. Alle Infos >>>

Man wusste nichts von der Regelung

In der Vorsaison gab es für die Vereine noch zwei Ausnahmeplätze, 2026/27 wird dies auf einen Platz reduziert.

"Das wussten wir nicht, das wusste der Verein nicht. Mit dem müssen wir jetzt umgehen", erklärt Manager Georg Lederer im "ORF".

Der 18-Jährige habe das Ganze professionell aufgenommen. Spieler und Berater stehen in engem Austausch mit dem Klub auf der Suche nach einem neuen Verein.

Derzeit auf US-Tour

Es gehe um Spielsystem und vor allem um möglichst viel Spielzeit. Der Innenverteidiger habe bei einer Leihe das letzte Wort.

Bis 3. August ist Ndukwe noch mit den Profis in den USA auf Tour. Bis zur Rückkehr wolle man alles fixieren.

Geht es zur Austria?

Geht es gar per Leihe zurück zur Austria?

"Gespräche haben bis jetzt schon auch stattgefunden, es ist aber von Austria-Seite nicht oberste Priorität", so Lederer. Das liege aber nicht am finanziellen.

"Liverpool wäre bereit zu unterstützen. Die Austria hat eigene Pläne. (...) Ob die Austria oder ein anderer Klub, es wäre dienlich so schnell wie möglich eine Lösung zu finden, dass der Ifeanyi gut einsteigen kann", so der Berater des Liverpool-Spielers.

Bei einem Geschäft werde es keine Kaufoption geben. Ziel ist es, dass der junge Österreicher danach zu Liverpool zurückkehrt.

Austria-Coach beobachtet Ndukwe

Austria-Coach Stephan Helm verfolgt seinen Ex-Schützling noch.

Wie er LAOLA1 nach dem Spiel gegen den Wiener Sportclub verraten hat, hat sich der Burgenländer "alle Sequenzen" des 18-Jährigen beim Liverpool-Debüt angeschaut.

Die 17 teuersten Spielerverkäufe von Austria Wien

Platz 17: Can Keles
Platz 16: Jochen Janssen

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