Borussia Dortmund steht vor einem neuen Rekordtransfer.

Mehreren Medienberichten zufolge soll sich der BVB mit KRC Genk über einen Transfer von Konstantinos Karetsas geeinigt haben.

Die Ablöse für den 18-jährigen offensiven Mittelfeldspieler soll sich dabei auf knapp unter 35 Millionen Euro belaufen, durch Bonuszahlungen könnte die Summe noch steigen.

Der bisherige Rekordeinkauf ist Ousmane Dembele, für ihn zahlten die Dortmunder 2016 35 Millionen Euro.

Griechischer Nationalspieler

Karetsas, der in Genk geboren und ausgebildet wurde, absolvierte trotz seines jungen Alters bereits 92 Spiele für das Team der ÖFB-Legionäre Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger.

In der Jugend spielte er noch für die belgischen Nachwuchsnationalteams. Bei der A-Nationalmannschaft entschied er sich jedoch für Griechenland. Bislang spielte er zehn Mal für den Europameister von 2004.