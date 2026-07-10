Bald Teamkollege von Haaland? ManCity will vereinslosen WM-Helden

Orjan Nyland zählt zu den Erscheinungen dieser Weltmeisterschaft.

Der norwegische Keeper lieferte bisher beeindruckende Leistungen ab, hielt zuletzt beim Achtelfinal-Sieg über Rekordweltmeister Brasilien sogar einen Elfmeter.

Damit dürfte sich der 35-Jährige für eine neue Aufgabe empfohlen haben, nach seinem Vertragsende beim FC Sevilla ist Nyland aktuell vereinslos.

Nicht nur im Nationalteam mit Haaland?

Laut der englischen "Sun" könnte sich dies bald ändern.

Manchester City sei daran interessiert, den Landsmann von Superstar Erling Haaland unter Vertrag zu nehmen. Demnach könnte er James Trafford als Nummer 2 beerben, der mit einem Wechsel kokettieren soll.

Neben ManCity soll aber auch Leeds United auf eine Verpflichtung des Keepers hoffen.