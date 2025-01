Lopetegui vor Aus: Kommt jetzt ein Ex-Chelsea-Trainer?

Die Zeit von Julen Lopetegui als Trainer von West Ham United ist offenbar abgelaufen. Nach Informationen von "Talksport" sollen sich die Verantwortlichen der "Hammers" dazu entschlossen haben, den Spanier zu entlassen.

Wenn es nach "Sky" geht, soll auch schon dessen Nachfolger in den Startlöchern stehen. Graham Potter soll den 14. der englischen Premier League wieder in ruhigere Fahrwasser führen. Erste Gespräche zwischen dem 49-Jährigen und dem Londoner Klub sollen sich bereits in einem weit fortgeschrittenen Stadium befinden.

Potter war bis April 2023 Trainer beim FC Chelsea, zuvor trainierte er unter anderem Brighton und Swansea City. Bei West Ham wird er nun wohl die Nachfolge vom stark in der Kritik stehenden Lopetegui antreten.

Der Spanier ist seit Sommer 2024 Trainer bei West Ham und holte in 22 Spielen nur sieben Siege. Zuvor trainierte er u.a. die Wolves, Sevilla, Real Madrid und das Nationalteam Spaniens.

