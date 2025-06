Für die Klub-WM! Chelsea wohl vor nächstem Hammer-Transfer

Der FC Chelsea setzt seine rekordverdächtige Einkaufstour weiter fort!

Wie mehrere Medien wissen wollen, sollen die "Blues" vor einer Verpflichtung des brasilianischen Nationalspielers Joao Pedro stehen und den 23-Jährigen für kolportierte 58 Millionen Euro unter Vertrag nehmen.

Der Mittelstürmer, der aktuell bei Ligakonkurrent Brighton and Hove Albion kickt, brachte es in 70 Premier-League-Partien auf 30 Treffer für die "Seagulls" und könnte nun den Sprung an die Stamford Bridge wagen.

Pedro als Verstärkung für Klub-WM

Dabei soll Pedro sogleich bei der FIFA Klub-WM zum Einsatz kommen, bei der man im Viertelfinale am Samstag auf SE Palmeiras trifft (ab 3 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Sollte sich das Transfergerücht bewahrheiten, dann würde Chelsea zum vierten Mal in Serie die 200-Millionen-Euro-Marke innerhalb eines Transferfensters knacken.

Seit 2022 belaufen sich die Ausgaben für Spieler aufseiten der Londoner auf unglaubliche 1,6 Milliarden Euro.

Die 20 teuersten Transfers der Premier League