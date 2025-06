Glasner-Schützling weckt Begehrlichkeiten in England

Eberechi Eze steht vor einem spannenden Sommer. Der Offensivspieler von Crystal Palace, der in der abgelaufenen Premier-League-Saison in 34 Einsätzen acht Tore erzielte und ebenso viele vorbereitete, weckt Begehrlichkeiten bei mehreren Topklubs.

Obwohl Eze noch bis 2027 an den FA-Cup-Sieger gebunden ist, könnte es in den kommenden Wochen zu einem Wechsel kommen. Vor allem Arsenal zeigt großes Interesse am 27-Jährigen.

Erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben. Der Klub ist nun bestens über die Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers informiert. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Konkurrenz für die Gunners

Auch bei anderen Topvereinen steht der offensive Mittelfeldspieler hoch im Kurs – allen voran Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur, der ebenfalls am englischen Nationalspieler interessiert sein soll.

Der Marktwert des englischen Nationalspielers liegt aktuell bei rund 55 Millionen Euro.

