Neuer Verein? James Rodriguez verlässt offenbar La-Liga-Klub

Wo geht die sportliche Zukunft des Kolumbianers James Rodriguez weiter?

Der ehemalige Bayern- sowie Real-Madrid-Star soll nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano offenbar vor einer Vertragsauflösung beim La-Liga-Klub Rayo Vallecano stehen.

Der 33-jährige Mittelfeldakteur kehrte erst im vergangenen August nach einem einjährigen Aufenthalt beim brasilianischen Klub FC Sao Paulo ablösefrei auf die iberische Halbinsel zurück, kam dort aber bislang nur in sieben Spielen zum Einsatz und verzeichnete einen Assist. Sein bislang letztes Pflichtspiel war in der 2. Pokalrunde am 4. Dezember.

Zwar steht nun ein vorzeitiges Ende bei Rayo Vallecano - das Arbeitspapier wäre ohnehin nur bis zum Juni 2025 gelaufen - im Raum, jedoch wurde nicht bekannt, ob Rodriguez sich einem neuen Verein anschließen wird.

Immerhin: Im vergangenen November soll der MLS-Klub Inter Miami nach Informationen der "Estadio Deportivo" Interesse am Südamerikaner bekundet haben, wo er auf seine Kontinentalkollegen Lionel Messi und Luis Suarez treffen würde.

