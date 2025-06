Europa League gesichert? Crystal Palace hat neuen Besitzer

Crystal Palace hat einen neuen Miteigentümer.

Wie der Klub von Oliver Glasner am Montag offiziell verkündet, hat Robert Wood Johnson einen rechtsverbindlichen Vertrag zum Kauf der Anteile der "Eagle Footballs Holdings" unterzeichnet.

Einzig fehlt noch von der Premier League und der Women's Super League die Genehmigung. Hierbei sieht Palace eigenen Angaben nach aber "keine Probleme". Auf der Klub-Webseite wurde der US-Amerikanische Geschäftsmann als Partner und Direktor des Vereins willkommen geheißen.

Der 78-jährige Johnson, dessen Spitzname "Woody" ist, besitzt auch Anteile an den New York Jets. Bei Crystal Palace löst er John Textor ab, der die letzten vier Jahre mit 43 Prozent Mehrheitseigentümer der "Eagles" war.

Britischen Medien zufolge beziffert sich die Übernahmesumme bei umgerechnet 220 Millionen Euro. Johnson wird neben Steve Parish, Joshua Harris und David Blitzer den gleichen Stimmanteil von 25 Prozent haben.

Durch den Besitzerwechsel ist die Teilnahme des amtierenden FA-Cup-Siegers an der UEFA Europa League wohl gesichert. Textor ist auch Eigentümer von Olympique Lyon - der französische Klub hat ebenso den Einzug in den zweithöchsten europäischen Wettbewerb geschafft.

Aufgrund einer UEFA-Regularie drohte Palace der Ausschluss. Mehrere Klubs - in diesem Fall zwei - dürfen nicht simultan teilnehmen, wenn diese unter einem "beherrschenden oder entscheidenden Einfluss" eines Investors stehen.

We can confirm that Robert Wood Johnson “Woody” has signed a legally binding contract to purchase Eagle Football’s holding in the club.



Full club statement ⤵️#CPFC