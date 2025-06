Mega-Tausch zwischen Chelsea und Manchester United?

Wie die englische Zeitung "The Telegraph" berichtet, planen Manchester United und der FC Chelsea das Tauschgeschäft des Sommers. Dabei soll Alejandro Garnacho nach London und im Gegenzug Christopher Nkunku nach Manchester wechseln.

Garnacho kam in der vergangenen Saison auf wettbewerbsübergreifend 58 Einsätze, in denen ihm elf Tore und zehn Vorlagen gelangen. United-Trainer Ruben Amorim soll aber nicht mehr mit dem argentinischen Flügelspieler planen. Chelsea hatte schon im Winter Interesse an Garnacho bekundet.

Nkunku, der sowohl als Stürmer als auch im offensiven Mittelfeld spielen kann, ist in der Premier League bei Chelsea meist nur zweite Wahl. Vergangene Saison war er vor allem in der Conference League und den Cup-Bewerben gesetzt, in insgesamt 43 Spielen konnte er 14 Tore und fünf Vorlagen erzielen.

Gittens immer noch auf Chelseas Wunschzettel

Ob das Tauschgeschäft zustande kommt, könnte auch von Jamie Gittens von Borussia Dortmund abhängen. Chelsea soll starkes Interesse an Gittens zeigen. Der englische Flügelspieler selbst soll, trotz des Interesses des FC Bayern, an die Stamford Bridge wechseln wollen.

Die "Blues" sind vor allem durch die Dopingsperre von Mykhaylo Mudryk auf der Suche nach einem linken Flügelspieler. Neben Garnacho und Gittens soll auch Malick Fofana von Olympique Lyon eine Option sein.

Die 20 teuersten Transfers der Premier League