Nach dem ablösefreien Transfer von Jorginho zu Flamengo und der wohl ausbleibenden Vertragsverlängerung von Thomas Partey soll der FC Arsenal mit einer Verpflichtung des FC Brentford-Kapitän Christian Norgaard liebäugeln.

Der 31-jährige Däne ist meist im zentralen-defensiven Mittelfeld zu finden. Für den FC Brentford stand der 35-fache dänische Nationalspieler 196-mal am Platz und trug die beiden letzten Saisonen die Kapitänsbinde.

Der FC Arsenal soll laut "Sky"-Informationen ein Angebot von ca. zehn Millionen Pfund (ca. 11,73 Millionen Euro) zuzüglich Boni von rund fünf Millionen Pfund unterbreitet haben. Der Medizin-Check des 31-Jährigen sei bereits geplant und freigegeben, wie auch Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet.

Der FC Arsenal ist nur einer von drei Premier-League-Klubs, der noch keine Neuzugänge präsentiert hat. Dies könnte sich mit den wahrscheinlich anstehenden Verpflichtungen von Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi und Christian Norgaard bald ändern.

🚨 Christian Nørgaard has been authorized to undergo medical at Arsenal after deal agreed with Brentford.



Next signing after Kepa and Martin Zubimendi, done. pic.twitter.com/Atittfb2Qf