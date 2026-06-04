Angebot angenommen: Shootingstar El Mala vor Wechsel nach England

Said El Mala steht kurz davor, zum Rekordtransfer des 1. FC Köln zu avancieren.

Einem Bericht der "Bild" zufolge soll der Wechsel des Shootingstars zum FC Brentford noch in dieser Woche vollzogen werden. Kölns sportliche Führung hat das Angebot des Neunten der abgelaufenen Premier-League-Saison akzeptiert.

Für die Dienste des 19-Jährigen überweisen die "Bees" eine Sockel-Ablöse von 45 Millionen Euro, mit Bonuszahlungen könnte dies noch auf 50 Millionen steigen. Dazu hat sich der Effzeh eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent gesichert.

Rekordablöse für Köln und Brentford

Dabei bricht der Deal bei beiden Klubs Rekorde: Kölns Rekordabgang bisher ist Anthony Modeste gewesen, der 2018 für 29 Millionen Euro zu TJ Tianhai (China) gewechselt ist. Teuerste Neuerwerbung Brentfords ist bisher Dango Ouattara gewesen, für den man im vergangenen Sommer umgerechnet 42,8 Millionen Euro an Bournemouth überwiesen hat.

Einer Finalisierung des Deals stehen demnach nur noch Formalien im Weg: Zum einen müssen die Vertragsdetails noch im Klub-Ausschuss abgesegnet werden, zum anderen verhandelt die Mutter El Malas noch das Arbeitspapier aus. In Brentford soll der Youngster einen Kontrakt bis 2030 erhalten und über vier Millionen Euro an Gehalt einstreichen.

Der Linksaußen ist im Sommer 2024 von Viktoria Köln zum Effzeh gewechselt. Nach einer einjährigen Rückleihe gehört der Youngster seit vergangener Saison zum Kader. In dieser Saison hat sich El Mala mit 13 Toren und fünf Vorlagen in 34 Einsätzen in die Auslage gespielt. In den WM-Kader von Julian Nagelsmann hat es der Teenager jedoch nicht geschafft.