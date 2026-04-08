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Ilzer-Schützling Topkandidat auf Salah-Nachfolge

Neben dem Ivorer soll auch ein Spieler von Leipzig im Gespräch sein.

Ilzer-Schützling Topkandidat auf Salah-Nachfolge Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Mohamed Salah wird den FC Liverpool im Sommer verlassen. Damit müssen die "Reds" in der kommenden Saison eine ihrer größten Vereinslegenden ersetzen.

Wie die "Sport Bild" nun berichtet, sollen zwei Spieler aus der deutschen Bundesliga dafür infrage kommen. Demnach soll vor allem Bazoumana Toure von der TSG Hoffenheim einer der absoluten Topkandidaten sein.

Als Ablösesumme sollen für den 20-jährigen Ivorer 40 Millionen Euro im Raum stehen. In dieser Saison gelangen dem Flügelspieler in der Bundesliga zwei Tore und elf Assists in 24 Spielen für das Team von Christian Ilzer.

Auch Diomande ein Kandidat

Neben Toure bringt das Blatt einen weiteren Ivorer aus der deutschen Bundesliga ins Spiel.

Demnach soll Liverpool auch ein Auge auf Yan Diomande geworfen haben. Der 19-Jährige von RB Leipzig würde vermutlich aber um einiges teurer werden. Leipzig soll erst ab einer Summe von 100 Millionen Euro gesprächsbereit sein.

Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Liverpool

#19 - Andy Carroll - 41 Millionen Euro
#19 - Roberto Firmino - 41 Millionen Euro

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