Premier League bekommt 2026/27 fünften CL-Fixplatz

Mindestens fünf Klubs aus der Premier League werden in der kommenden Saison in der UEFA Champions League spielen.

Das berichtet die BBC. Durch den 1:0-Sieg von Arsenal bei Sporting (zum Spielbericht >>>) am Dienstagabend sichert sich die Premier League das zweite Jahr in Folge einen der "Performance Spots".

Die UEFA vergibt zwei solcher Plätze an die Ligen mit der besten Performance in den drei Europacup-Bewerben.

Alle neun international vertretenen englischen Klubs schafften es ins Achtelfinale, fünf davon in die Viertelfinals. In der vergangenen Saison profitierte Newcastle United vom Zusatzplatz, aktuell steht Liverpool auf Rang fünf der Premier League, Chelsea liegt einen Punkt dahinter.

Der zweite "Performance Spot" ging in der aktuellen Saison an Spanien, LaLiga ist derzeit im Rennen auch wieder an zweiter Stelle, vor Deutschland und Portugal.

Rechenspiele

Unter Umständen könnte die Premier League sogar einen sechsten Champions-League-Platz bekommen. Das wäre der Fall, wenn Aston Villa die Europa League gewinnen würde und nicht in den Top-Vier landet bzw. Liverpool nicht unter den ersten vier der Premier League ist, aber die Champions League gewinnen würde.

Sollten beide ihre Bewerbe gewinnen, und auf den Plätzen fünf und sechs landen, würde sogar der Tabellensiebte an der "Königsklasse" teilnehmen.

Ein Europa-League-Triumph von Nottingham Forest könnte ebenfalls in einem sechsten Champions-League-Platz resultieren.