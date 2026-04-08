Sancho-Comeback? Das sagt BVB-Sportchef Ricken

Könnte Jadon Sancho tatsächlich sein drittes Engagement bei Borussia Dortmund starten?

Geht es nach Sportchef Lars Ricken, ist dieses Szenario jedenfalls durchaus möglich. Im Interview mit der "Sport Bild" lässt der 49-Jährige durchblicken, dass man sich mit vielen Spielern beschäftige und prüfe, ob sie die Mannschaft verbessern würden.

"Das machen wir auch bei Jadon", so Ricken. Der Offensivmann kickte bereits von 2017 und 2021 sowie leihweise während der Saison 2023/24 beim BVB. Sein laufender Vertrag in Manchester läuft aus, auch bei Leihklub Aston Villa ist eine Zukunft fraglich.

Ex-Austrianer und Woltemade? Ricken dementiert

Weitere Namen, die mit den Dortmundern in Verbindung gebracht wurden, sind jene des Ex-Austrianers Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) sowie Nick Woltemade (Newcastle United).

Einen Transfer von Asllani schließt Ricken aus, auch die Gerüchte um ein mögliches Leihgeschäft von DFB-Stürmer Woltemade sei eine "kalte Spur".

"Wir haben auf der Position Serhou Guirassy und Fabio Silva. Ich denke, da sind wir hervorragend aufgestellt", so Ricken.