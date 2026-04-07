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Nach zwei Jahren: Mittelfeldmann verlässt Frankfurt

Vor zwei Jahren kam der mittlerweile 30-Jährige von der Insel zurück nach Deutschland. Nach zwei Saisonen wird sein auslaufendes Arbeitspapier nicht verlängert.

Nach zwei Jahren: Mittelfeldmann verlässt Frankfurt Foto: © getty
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Mo Dahoud verlässt Eintracht Frankfurt mit Saisonende. Das geben die Hessen am Dienstag bekannt.

Das im Sommer auslaufende Arbeitspapier wird "in beiderseitigem Einvernehmen nicht verlängert". Vor zwei Jahren kam Dahoud von Brighton nach Frankfurt.

Zuvor sammelte er bereits bei Borussia Mönchengladbach sowie Borussia Dortmund viel Einsatzzeit in der Deutschen Bundesliga. Für die Eintracht kommt er bis dato auf 35 Pflichtspieleinsätze.

Wohin es den Mittelfeldspieler ziehen wird, ist noch ungewiss.

Die Spieler mit den meisten Einsatzminuten der Saison 24/25

#20 - Stefan Tarnovanu - 5.333 Minuten
#19 - Vinicius Junior - 5.339 Minuten

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