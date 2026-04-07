Manchester United bindet Ex-Kapitän

Harry Maguire bleibt Manchester United erhalten. Der Abwehr-Routinier unterschreibt einen neuen Vertrag bis 2027 mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

"Manchester United zu vertreten, ist eine ultimative Ehre. Es ist eine Verantwortung, die meine Familie und mich jeden Tag stolz macht", so der Abwehr-Mann.

Wurde als Kapitän abgesetzt

Maguire wechselte 2019 für 87 Millionen Euro aus Leicester zu den "Red Devils". 2020 wurde er zum Kapitän ernannt, 2023 von Bruno Fernandes abgelöst. Der 33-Jährige absolvierte in seiner Karriere bereits 266 Spiele für Manchester United.

2023 holte man den Ligapokal, 2024 den FA Cup.