Nächster Beraterwechsel bei Schmid – Zukunft in Bremen?

Bei Romano Schmid gibt es abseits des Platzes die nächste Veränderung. Wie der Kicker berichtet, hat der österreichische Nationalspieler zum wiederholten Male seinen Berater gewechselt.

Demnach wird der 26-Jährige künftig wieder vom Österreicher Thomas Böhm vertreten. Damit kehrt Schmid gewissermaßen zu einem vertrauten Namen zurück, schließlich hatte Böhm bereits Schmids Wechsel von Red Bull Salzburg zu Werder Bremen im Jahr 2019 initiiert.

Verbleib bei Werder denkbar

Was dieser Schritt konkret für Schmids Zukunft bedeutet, bleibt allerdings vorerst offen.

Ein Beraterwechsel wird im Profifußball zwar oft als mögliches Signal für neue Entwicklungen am Transfermarkt gewertet, im Fall des ÖFB-Teamspielers scheint die Lage aber nicht eindeutig zu sein. Laut Kicker sollen in Bremen zuletzt nämlich durchaus auch Signale in Richtung Verbleib wahrgenommen worden sein.

Vertrag läuft noch bis 2027

Grundsätzlich soll sich der Klub auch eine Vertragsverlängerung vorstellen können. Konkrete Gespräche sollen bislang allerdings noch nicht geführt worden sein.

Auch deshalb ist es aktuell schwer abzuschätzen, in welche Richtung sich die Personalie in den kommenden Monaten entwickeln wird.

WM könnte eine Rolle spielen

Klar ist auch, dass Schmid mit Blick auf die bevorstehende WM in einer spannenden Phase seiner Karriere steht. Der offensive Mittelfeldspieler gehört unter Teamchef Ralf Rangnick zum Stamm-Personal und könnte sich im Sommer ins Rampenlicht von internationalen Top-Klubs spielen.

In den letzten Transferperioden hatte der 33-fache Teamspieler offen mit einem Wechsel in die Premier League kokettiert. Sein neuerlicher Beraterwechsel könnte nun aber auf einen Verbleib bei Werder Bremen hindeuten.