Zieht es Ex-Austrianer Tabakovic in die Ligue 1?

Was bringt die Zukunft für Haris Tabakovic?

Der ehemalige Stürmer von Austria Wien und Austria Lustenau spielt aktuell auf Leihbasis bei Borussia Mönchengladbach. Dort blüht der 31-Jährige voll auf, erzielte 13 Tore in 30 Spielen.

Im Sommer geht es für ihn dann zurück zu Stammklub TSG Hoffenheim, dort wird der Stürmer aber wohl nicht bleiben.

Verbleib in Gladbach - Wechsel nach Frankreich?

Bereits im Jänner gab es Gerüchte, dass Gladbach den Bosnier gerne dauerhaft verpflichten wollen würde. Als Ablöse fordere der Klub um Sportchef Andreas Schicker wohl rund fünf Millionen Euro (Hier nachlesen >>>).

Gespräche zwischen Tabakovic und Gladbach wurden noch keine geführt. Ex-Salzburg-Boss Rouven Schröder (heute Gladbach) wird vom "kicker" wie folgt zitiert: "Liga heißt gleichzeitig Budget. Wenn wir endgültig in der Liga sind, dann werden Gespräche geführt. Aber natürlich ergebnisoffen."

Geht es nach einem Medienbericht von "SportSport", dann ist Tabakovic auch in der Ligue 1 in den Fokus gerückt. So soll OSC Lille den Torjäger im Sommer gerne unter Vertrag nehmen wollen. Dort könnte er auf Stürmerlegende Olivier Giroud treffen, der Vertrag des Franzosen endet allerdings im Sommer.