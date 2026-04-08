Wöber vor Comeback! ÖFB-Star macht nächsten Schritt Richtung WM

Für Maximilian Wöber könnte das lange Warten bald ein Ende haben. Wie Werder Bremen zum Start in die neue Trainingswoche bekanntgibt, stand der ÖFB-Legionär am Mittwoch wieder anteilig mit der Mannschaft auf dem Platz. Damit hat der 28-Jährige einen wichtigen Schritt in Richtung Rückkehr gemacht.

Für Wöber ist das ein dringend benötigtes positives Signal. Der Innenverteidiger hatte in dieser Saison immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen und wurde zuletzt zusätzlich auch noch von einem grippalen Infekt zurückgeworfen.

Eine Saison zum Vergessen

Die bisherige Spielzeit verlief für den Wiener äußerst bitter. Seit seiner Leihe von Leeds United zu Werder Bremen kam Wöber in dieser Saison gerade einmal auf einen Pflichtspieleinsatz.

Seinen bislang einzigen Auftritt im Werder-Dress absolvierte der ÖFB-Legionär im August 2025 im DFB-Pokal. Danach war der 31-fache Nationalspieler praktisch durchgehend zum Zuschauen gezwungen. Eine echte Leidenszeit für Wöber, der eigentlich mit ganz anderen Ambitionen nach Bremen gekommen war.

Thioune drückt auf die Bremse

Trotz des erstmaligen Mannschaftstrainings ist bei Wöber weiterhin Vorsicht angesagt. Noch vor wenigen Tagen war eine Rückkehr in den Kader im April wegen der nötigen Aufbauarbeit intern als fraglich eingeschätzt worden.

Auch Trainer Daniel Thioune hatte zuletzt betont, dass man nach der langen Zwangspause keine überhasteten Prognosen abgeben dürfe.

Gute Nachrichten für Rangnick

Die jüngsten Entwicklungen dürften auch beim ÖFB-Team genauestens beobachtet werden. Denn wenn Wöber fit war, gehörte er unter Teamchef Ralf Rangnick in den vergangenen Jahren regelmäßig zu den Fix-Größen.

Mit Blick auf die bevorstehende WM würde sich für Rangnick somit eine wichtige Defensiv-Option doch noch rechtzeitig zurückmelden.