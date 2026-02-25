Auf Stiegen ausgerutscht: Saisonaus für Austria-Salzburg-Stütze

SV Austria Salzburg muss für den Rest der Saison auf einen Schlüsselspieler verzichten.

Wie die "SN" berichten, zog sich Christian Gebauer einen Wadenbeinbruch zu. Die Verletzung passierte nicht während, sondern nach dem Training. Beim Stiegensteigen rutschte der ehemalige deutsche Bundesliga-Kicker aus.

Schlimmer als erwartet

Für Sportdirektor Roland Kirchler und die gesamte Mannschaft ist die Verletzung "extrem bitter".

"Zuerst sah es nicht nach einer schweren Verletzung aus, leider hat sich nach einer genauen Untersuchung etwas anderes ergeben", meint der Sportchef der Salzburger.

Gebauer wechselte erst im September 2025 in die Mozartstadt, wo er in elf Spielen drei Tore erzielte und zwei Treffer auflegte. In der deutschen Bundesliga kommt er auf 23 Einsätze für Bielefeld, beim SCR Altach lief er 145 Mal in der ADMIRAL Bundesliga auf.

Sandmayr fällt auch lange aus

Vor dem verspäteten Rückrunden-Auftakt gegen den FAC (Samstag, ab 14.30 im LIVE-Stream) hat der LigaZwa-Aufsteiger noch einen zweiten Ausfall zu verkraften.

Luka Sandmayr, seit 2009 im Verein, muss wegen eines Innenbandrisses mehrere Wochen pausieren.