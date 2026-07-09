Manchester United: Neue Stadion-Pläne

Manchester United hat am Donnerstag weitere Details zu seinem vorgeschlagenen neuen Stadion bekannt gegeben, darunter den genauen Standort der Arena mit 100.000 Sitzplätzen.

United gab bekannt, dass das neue Stadion etwa 350 Meter nordwestlich des bestehenden Stadions Old Trafford liegen würde.

Viel Geld für die Wirtschaft

Im Rahmen eines umfassenderen Stadionprojekts sagte der Premier-League-Klub, dass das gesamte Projekt 48.000 lokale Arbeitsplätze schaffen, 15.000 neue Wohnungen bauen und potenziell 7,3 Milliarden Pfund pro Jahr für die britische Wirtschaft generieren würde.

"Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir die einmalige Gelegenheit, ein Zentrum zu schaffen, das den Fans, den lokalen Gemeinschaften und der gesamten Region über Jahrzehnte hinweg dauerhafte Vorteile bringt", sagte Collette Roche, CEO der neuen Stadionentwicklung von United.

"Wir sind bestrebt, ein erstklassiges Stadion gemeinsam mit unseren Fans zu bauen, nicht nur für sie."

Ein Stadion für die Zukunft

Der Miteigentümer von United, Jim Ratcliffe, hat es sich zur Aufgabe gemacht, das "weltbeste" Fußballstadion zu realisieren.

Als die Pläne im vergangenen Jahr erstmals vorgestellt wurden, wurde geschätzt, dass der Bau eines Stadions, das Wembley als größtes Stadion im Vereinigten Königreich übertreffen soll, rund 2 Milliarden Pfund kosten würde, mit einer Fertigstellung rechtzeitig für die Saison 2030-31.

Erste Stadionentwürfe umfassten eine Struktur mit drei Türmen. Der endgültige Entwurf wurde noch nicht festgelegt.

Vergleich mit bestehenden Stadien

Wembley ist derzeit mit einer Kapazität von 90.000 Plätzen das größte Stadion im Vereinigten Königreich und Heimstadion der englischen Fußballnationalmannschaften.

Old Trafford ist mit einer Kapazität von etwas mehr als 74.000 Plätzen das größte reine Fußballstadion des Landes, wirkt aber im Vergleich zu Stadien wie dem Tottenham Hotspur Stadium in London, das regelmäßig NFL-Spiele austrägt, veraltet.

Old Trafford, das während des Zweiten Weltkriegs bombardiert wurde, ist seit 1910 die Heimat von United.