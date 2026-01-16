NEWS

Verliert Hartberg seinen Dauerbrenner?

Der Mittelfeldspieler soll am Zettel von Hajduk Split stehen, das derzeit um den Meistertitel spielt.

Verliert Hartberg seinen Dauerbrenner? Foto: © GEPA
In 16 von 17 Bundesliga-Spielen stand Benjamin Markus über die volle Distanz am Feld.

Der Slowene gehört zu den absoluten Dauerbrennern in der Liga, das könnte sich aber schon bald ändern. Sein Vertrag endet nämlich am Ende der Saison, eine Verlängerung dürfte derzeit nicht in Sicht sein.

Von dieser Situation möchte nun offenbar Hajduk Split profitieren, wie das kroatische Medium "sportske novosti" berichtet. Demnach beobachtet der Tabellenzweite der HNL (nur ein Punkt Rückstand auf Dinamo Zagreb) Markus.

Conference League oder sogar "Königsklasse"

Zu einem möglichen Transfer würde es erst im kommenden Sommer kommen, wenn der Mittelfeldspieler ablösefrei zu haben wäre.

Hajduk beobachtet zurzeit allerdings mehrere Spieler, wovon Markus nur eine Option sei. Das Team von Gonzalo Garcia dürfte zumindest an der Qualifikation für die UEFA Conference League teilnehmen (Platz zwei). Wird es erstmals seit 2005 Meister, geht es sogar in die CL-Quali.

