Oliver Glasner verkündet Palace-Entscheidung!

Oliver Glasner wird Crystal Palace am Ende der Saison verlassen!

Das bestätigt der österreichische Trainer bei der Pressekonferenz im Vorfeld des Premier-League-Spiels gegen Sunderland.

Entscheidung stand "seit Monaten" fest

"Ich habe den Klub schon Monate zuvor informiert, dass ich eine neue Challenge will", sagt Glasner. Demnach habe er schon vor Monaten eine Entscheidung getroffen:

"Mit Steve (Parish, Sport-Chef; Anm.) hatte ich ein Treffen im Oktober während der Länderspielpause. Wir hatten ein sehr langes Gespräch und ich habe ihm gesagt, dass ich keinen neuen Vertrag unterschreiben werde. Wir waren uns damals einig, dass es am besten wäre, das unter uns zu behalten."

Nun sei es laut Glasner aber an der Zeit, "Klarheit zu schaffen". Aufgrund des vollen Spielplans verkündete der 51-Jährige seine Entscheidung erst jetzt.

"Mit keinem anderen Klub gesprochen"

Seit Wochen wird Glasner bereits mit anderen Vereinen, zuletzt allen voran Manchester United, in Verbindung gebracht. Doch der Österreicher betont: "Ich habe mit keinem anderen Klub gesprochen, das habe ich den Spielern gesagt."

Dass er nun zum "Lame Duck" wird, will Glasner verhindern. Immerhin habe er laut eigenen Angaben ein ambitioniertes Ziel: "Heute habe ich der Mannschaft versprochen, dass ich mein Bestes geben werde, um die beste Saison in der Geschichte von Crystal Palace zu erreichen. Das Ziel ist die höchste Punktzahl der Vereinshistorie."

Außerdem werde er "alles tun, um einen weiteren Titel in den Selhurst Park zu holen."

Mit dem FA Cup gewann Palace unter Glasner den ersten großen Titel der Klubgeschichte erst im vergangenen Mai.