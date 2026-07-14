Verliert Hütter einen wichtigen Stammspieler?

Großes Interesse an Frankfurts Can Uzun!



Der 20-Jährige Türke soll mit Galatasasray einen Interessenten aus seiner Heimat bekommen haben. Berater des Jungtalents sollen bereits mit dem Großklub aus Istanbul in Kontakt stehen, wie "Sky" berichtet.

Laut Eintracht Frankfurt ist bisher kein offizielles Angebot an sie gerichtet worden. Sportvorstand Markus Krösche möchte Uzun ungern unter 60 Millionen gehen lassen. Von türkischer Seite aus sei man bereit zwischen 40 und 45 Millionen zu zahlen.

Interesse am offensiven Mittelfeldspieler gibt es auch aus der Serie A und der Premier League.

Hütter will Uzun halten

Adi Hütter will allerdings mit Uzun in die kommende Saison starten. Der neue Coach der SGE lobt vor allem sein großes Potenzial und konkret auch dessen Fähigkeit mit links und rechts Distanzschüsse abzugeben.

Zu Spekulationen um einen Abgang möchte er sich nicht äußern. Falls es doch zu einem Transfer kommt, wäre auch der 1. FC Nürnberg ein Nutznießer. Der FCN, bei dem Uzun ausgebildet wurde, konnte sich eine Weiterverkaufsklausel von kolportierten zehn Prozent sichern. Somit könnten erneut Millionen durch Uzun zum "Glubb" fließen.

Bei der WM kam der türkische Nationalspieler zu zwei Joker Einsätzen und erzielte dabei eine Vorlage.