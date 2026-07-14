-
Ljubicic statt Baumgartner: Die richtige Wahl?Ansakonferenz
-
Kühbauer nach Deutschland? Matthäus schwärmtStammtisch
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Lothar MatthäusStammtisch
-
Ranking: Die TOP5 besten Bayern-LegionäreEuropacöp
-
Ranking: Die 20 größten Stadien der Top5-LigenEuropacöp
-
Patrick Wimmer: Goodbye Wolfsburg?Ansakonferenz
-
Adios Madrid: Wo landet David Alaba?Ansakonferenz
-
Wurmbrand zu Hoffenheim? Ansakonferenz SpezialAnsakonferenz
-
Europacöp Spezial - Michael Gregoritsch AnsapanierEuropacöp
-
Christoph Baumgartner 2025: Ein Jahr mit zwei Gesichtern?Ansakonferenz
Verliert Hütter einen wichtigen Stammspieler?
Ein türkischer Nationalspieler soll weit oben auf der Liste von Galatasaray stehen. Hütter möchte nächste Saison jedoch mit dem 20-Jährigen planen.
Großes Interesse an Frankfurts Can Uzun!
Der 20-Jährige Türke soll mit Galatasasray einen Interessenten aus seiner Heimat bekommen haben. Berater des Jungtalents sollen bereits mit dem Großklub aus Istanbul in Kontakt stehen, wie "Sky" berichtet.
Laut Eintracht Frankfurt ist bisher kein offizielles Angebot an sie gerichtet worden. Sportvorstand Markus Krösche möchte Uzun ungern unter 60 Millionen gehen lassen. Von türkischer Seite aus sei man bereit zwischen 40 und 45 Millionen zu zahlen.
Interesse am offensiven Mittelfeldspieler gibt es auch aus der Serie A und der Premier League.
Hütter will Uzun halten
Adi Hütter will allerdings mit Uzun in die kommende Saison starten. Der neue Coach der SGE lobt vor allem sein großes Potenzial und konkret auch dessen Fähigkeit mit links und rechts Distanzschüsse abzugeben.
Zu Spekulationen um einen Abgang möchte er sich nicht äußern. Falls es doch zu einem Transfer kommt, wäre auch der 1. FC Nürnberg ein Nutznießer. Der FCN, bei dem Uzun ausgebildet wurde, konnte sich eine Weiterverkaufsklausel von kolportierten zehn Prozent sichern. Somit könnten erneut Millionen durch Uzun zum "Glubb" fließen.
Bei der WM kam der türkische Nationalspieler zu zwei Joker Einsätzen und erzielte dabei eine Vorlage.