Jesse Marsch feiert Traumdebüt als U20-Teamchef

Jesse Marsch führte bei der Heim-WM 2026 Kanada bis ins Achtelfinale. Auch nach dem Turnier hat der Teamchef noch nicht genug.

Um den Nachwuchs Kanadas frühzeitig kennenzulernen, betreut der Ex-Salzburg-Coach die U20 bei den CONCACAF-Meisterschaften. Dort geht es um die Qualifikation für die U20-WM und die Olympischen Sommerspiele 2028.

3:0-Sieg beim Debüt

Marsch will dabei seine Spielidee frühzeitig in den eigenen Nachwuchs implementieren und die Talente besser kennenlernen. Zugleich bleibt er weiter A-Teamchef der Kanadier.

Im Auftaktspiel gegen Panama konnte Marsch bei seinem U20-Teamchef-Debüt gleich glänzen. Das Spiel am Sonntag endete mit 3:0. In der Gruppe warten noch Honduras und Jamaika.