Jesse Marsch feiert Traumdebüt als U20-Teamchef
Der US-Amerikaner hat nach der WM noch nicht genug, der Ex-Salzburg-Coach betreut jetzt auch die U20 Kanadas.
Jesse Marsch führte bei der Heim-WM 2026 Kanada bis ins Achtelfinale. Auch nach dem Turnier hat der Teamchef noch nicht genug.
Um den Nachwuchs Kanadas frühzeitig kennenzulernen, betreut der Ex-Salzburg-Coach die U20 bei den CONCACAF-Meisterschaften. Dort geht es um die Qualifikation für die U20-WM und die Olympischen Sommerspiele 2028.
3:0-Sieg beim Debüt
Marsch will dabei seine Spielidee frühzeitig in den eigenen Nachwuchs implementieren und die Talente besser kennenlernen. Zugleich bleibt er weiter A-Teamchef der Kanadier.
Im Auftaktspiel gegen Panama konnte Marsch bei seinem U20-Teamchef-Debüt gleich glänzen. Das Spiel am Sonntag endete mit 3:0. In der Gruppe warten noch Honduras und Jamaika.