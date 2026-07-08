Philipp Hosiner stürmt künftig in der Regionalliga

Philipp Hosiner schließt sich dem FCM Traiskirchen an. Der Stürmer wurde bei dem Ostligisten als Neuzugang registriert.

Hosiner hatte mit Ende der letzten Saison bei den Young Violets seine Profikarriere beendet. Der 37-Jährige kehrte 2023 aus Deutschland zu den "Veilchen" zurück.

Hosiner stürmt künftig mit Sax und Schobesberger

In der Saison 2012/13 schoss er die Austria mit 32 Treffern als Torschützenkönig zum Bundesliga-Meistertitel.

In Traiskirchen wird Hosiner von Ex-LASK-Trainer Thomas Darazs gecoacht. Mit Thomas Ebner, Maximilian Sax oder Philipp Schobesberger stehen weitere Spieler mit Bundesliga-Erfahrung im Kader der Niederösterreicher.

Zudem steht die Verpflichtung von Hosiners Cousin Patrick Schmidt im Raum.