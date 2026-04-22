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Ex-BVB-Sportdirektor könnte bei Tottenham übernehmen

Der Deutsche könnte den Neuanfang bei den Spurs mitgestalten.

Ex-BVB-Sportdirektor könnte bei Tottenham übernehmen Foto: © GEPA
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Tottenham Hotspur befindet sich aktuell in einer der größten Krisen der jüngeren Vereinsgeschichte.

Die Spurs liegen in der Premier League auf Platz 18 und damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Auf West Ham United und somit auf das rettende Ufer fehlen im Moment zwei Punkte.

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Umso erschreckender ist das angesichts der Tatsache, dass Tottenham in den letzten fünf Jahren die insgesamt fünfthöchsten Transferausgaben aller Vereine weltweit hatte. Daher will der Europa-League-Sieger der vergangenen Saison auf der Führungsebene umstrukturieren.

Neuanfang mit Kehl?

So soll laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg Sebastian Kehl einer der Top-Kandidaten auf die Position des technischen Direktors bei Tottenham sein.

Demnach sollen die Verantwortlichen der Spurs gemeinsam mit Kehl und dem aktuellen Sportdirektor Johan Lange einen Neuaufbau des Teams planen.

Kehl soll in Nordlondon vor allem aufgrund seiner Manager-Fähigkeiten und seines ausgeprägten internationalen Netzwerks hoch im Kurs stehen. Ob Kehl das Amt übernehmen will, soll er vorerst noch nicht entschieden haben.

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