Nächste Pleite: Chelsea fällt aus den Top Six

Der FC Chelsea verliert am 34. Spieltag der Premier League deutlich mit 0:3 bei Brighton & Hove Albion.

Damit gerät nun auch die CL-Qualifikation der "Blues" in Gefahr. Die ersten fünf Klubs qualifizieren sich für die Königsklasse, unter Umständen würde aber auch der sechste Platz reichen.

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Die Gastgeber sind von Beginn an das bessere Team. Nachdem Kaoru Mitoma in der dritten Minute noch an Torhüter Robert Sanchez scheitert, gehen die "Seagulls" nach der anschließenden Ecke in Führung: Ferdi Kardioglu wird an der zweiten Stange sträflich allein gelassen und vollendet zum 1:0 (3.).

Auch im Anschluss sollte sich am Spielgeschehen nichts ändern: Sanchez kann sich erst gegen Jan Paul van Hecke auszeichnen (15.). Ein Fehler des Chelsea-Schlussmanns bleibt kurz darauf unbestraft, da Trevoh Chalobah einen Abschluss von Jack Hinshelwood noch von der Linie kratzt (19.).

Brighton arbeitet sogar am 3:0

Die "Blues" finden weiter nicht ins Spiel, bleiben aber zunächst verschont. Denn Brighton kann bis zur Pause nicht nachlegen. Das 2:0 gelingt dafür zehn Minuten nach Wiederbeginn: Rutter setzt sich gegen Caicedo durch und findet Hinshelwood, der diesmal vor dem Tor cool bleibt (56.).

Selbst mit dem 0:2 scheint Chelsea nicht aufzuwachen. Einzig Torhüter Sanchez verhindert die Vorentscheidung durch Kadioglu (65., 66.). Die erste gute Chance hat die Rosenior-Elf erst eine Viertelstunde vor Schluss, Garnacho schlenzt knapp vorbei.

Näher kommen die Gäste nicht mehr an den Anschluss heran, stattdessen gelingt Brighton durch Welbeck das 3:0 (90+1.).

Damit überholt Brighton Chelsea in der Tabelle und ist neuer Sechster (50 Pkt.). Die Blues liegen mit 48 Zählern auf Rang sieben.