Nun ist es traurige Gewissheit.

Leicester City, 2016 noch Sensationsmeister in der englischen Premier League, steigt in die dritte Liga ab.

Im Spiel gegen Hull City kommt Leicester nicht über ein 2:2 hinaus. Zwei Spieltage vor Schluss ist der Klassenerhalt somit auch rein rechnerisch nicht mehr möglich. Wegen eines Vergehens gegen die Gewinn und Nachhaltigkeitsregeln kassierten die "Foxes" einen Abzug von sechs Punkten.

Zweiter Abstieg in Folge

Zunächst geht die Heimmannschaft durch Liam Millar (18.) in Führung, bevor Leicester die Partie durch einen Elfmeter von Jordan James (52.) und ein Tor von Luke Thomas (54.) kurzzeitig dreht.

Doch Oli McBurnie (63.) besorgt den erneuten Ausgleich und fixiert damit den zweiten Abstieg in Folge von Leicester. Der Klub läuft kommende Saison in der League One auf.

Erst letzte Saison ist der Klub aus der Premier League abgestiegen.