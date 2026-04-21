Meistertitel fix! Lampard feiert nächsten Erfolg mit Coventry

Mit einem 5:1-Erfolg gegen Portsmouth und ÖFB-Keeper Nicolas Schmid sichert sich Coventry City vorzeitig den Meistertitel in der englischen Championship.

Zwei Spieltage vor Schluss ist der Klub damit von den ersten Verfolgern Millwall und Ipswich Town nicht mehr einzuholen.

Coventry dominiert das Spielgeschehen über weite Strecken und sichert sich durch Tore von Haji Wright (12.), Ephron Jardell Mason-Clark (47., 76.) und Kaine Hayden (90.) sowie ein Eigentor von Regan Poole (50.) einen souveränen 5:1-Erfolg, während Adrian Segecic (69.) den einzigen Treffer für die Gäste erzielt.

Die Mannschaft von Frank Lampard hält nach 44 Partien bei 89 Punkten und kann die verbleibenden Spiele ohne Druck bestreiten.