Als Trainer: Bayern holt Champions-League-Sieger zurück

Im Sommer wird Dante mit 42 Jahren seine Karriere als aktiver Fußballer beenden.

Der Brasilianer wechselte 2016 mit 32 Jahren vom VfL Wolfsburg zu OGC Nizza und erlebte dort einen zweiten Frühling. In den vergangenen zehn Jahren galt der Routinier als einer der besten Verteidiger der französischen Liga. Doch im Sommer ist endgültig Schluss.

Die Planung für die Zeit nach der Karriere ist bei Dante allerdings schon voll im Gange. Laut einem Bericht von "Sky" kehrt er im Sommer zurück zum FC Bayern München.

Trainer für die zweite Mannschaft

Demnach soll der Brasilianer die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters übernehmen. In der viertklassigen Regionalliga Bayern dürfte Dante auf den bisherigen Trainer Holger Seitz folgen.

Zudem soll der Innenverteidiger ab der kommenden Spielzeit auch das Youth-League-Team der Bayern betreuen.

Für Dante ist es eine Rückkehr zur erfolgreichsten Station seiner Karriere. In München wurde er unter anderem vier Mal deutscher Meister und gewann 2013 die Champions League. Außerdem entwickelte er sich dort zum brasilianischen Nationalspieler.