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Erneut durchgespielt! Ndukwe sammelt Spielminuten bei Liverpool

Bei einem Testspiel in Chicago muss der ÖFB-Legionär allerdings eine Niederlage gegen Leeds hinnehmen.

Erneut durchgespielt! Ndukwe sammelt Spielminuten bei Liverpool Foto: © IMAGO / Propaganda Photo
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Ifeanyi Ndukwe sammelt beim FC Liverpool immer mehr Spielminuten. Beim Test gegen Leeds stand der 18-Jährige erneut als einziger Feldspieler über die volle Spieldistanz am Feld.

Der ÖFB-Legionär kann in dieser Partie 40 Prozent seiner Zweikämpfe gewinnen, sieben Bälle klären und hat am Schluss eine Passquote von 70 Prozent zu Buche stehen.

Die Reds müssen gegen ihren Ligakonkurrenten trotz einer 2:0-Führung bis Minute 60 eine 2:4-Niederlage einstecken. Erstmals seit der WM-Niederlage gegen Paraguay war auch Offensivstar Florian Wirtz wieder auf dem Rasen zu sehen. Er steuerte das zwischenzeitliche 2:0 bei.

Die Zukunft Ifeanyi Ndukwe ist weiterhin ungewiss. Der Innenverteidiger muss aufgrund einer fehlenden Spielberechtigung von Liverpool ins Ausland verliehen werden.

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