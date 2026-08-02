Klare Pleite! ÖFB-Teamspieler Wanner verliert im Supercup

Bitterer Saisonauftakt für Paul Wanner und Eindhoven!

Der ÖFB-Teamspieler verliert mit PSV Eindhoven im niederländischen Supercup gegen AZ Alkmaar klar mit 0:4. Somit verliert der Meister gegen den Cupsieger.

Früher Platzverweis

Die spielentscheidende Szene gibt es dabei schon nach neun Minuten. Joey Veerman (Eindhoven) trifft dabei einen Gegenspieler mit offener Sohle überhart im Gesicht und bekommt natürlich eine glatte Rote Karte.

Alkmaar nutzt die Überzahl folgerichtig aus und feiert einen deutlichen Sieg. Meerdink, Patati, Dijkstra und Daal treffen im Johan Cruyff Shield für AZ.

Wanner wird erst nach dem 0:3-Treffer in der 63. Minute eingewechselt und kann die klare Pleite nicht mehr abwenden.