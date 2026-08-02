Erneuter Geldregen für PSG: Muani wechselt in die Serie A

Paris Saint-Germain macht mit aussortierten Stürmern gute Geschäfte.

Der UEFA-Champions-League-Sieger und amtierende Ligue-1-Meister hat vor Saisonstart bereits Goncalo Ramos für 74 Millionen Euro zum AC Milan verkauft. Nun machen die Pariser auch Randal Kolo Muani zu Geld.

Der 27-jährige Angreifer wechselt für 38 Millionen Euro zu Juventus Turin. Weitere 12 Millionen Euro könnten durch Bonus-Zahlungen draufkommen, zudem werden weitere 3,2 Millionen an weiteren Gebühren fällig.

Zweiter Juve-Transfer des Tages

Für den französischen Nationalspieler, der nicht im WM-Kader der "Equipe Tricolore" gestanden ist, ist es eine Rückkehr zur "Alten Dame": Bereits in der Rückrunde der Saison 2024/25 hat Muani leihweise für Juve gespielt.

In der Vorsaison ist der Stürmer bereits leihweise für Tottenham Hotspur am Feld gestanden.

Beim Team von Luciano Spalletti soll der Franzose nun Dusan Vlahovic ersetzen. Der Vertrag des serbischen Angreifers ist mit Saisonende ausgelaufen. Einen neuen Verein hat der Torjäger allerdings noch nicht gefunden.

Es ist bereits der zweite Juve-Transfer an jenem Tag: Stunden zuvor hat die "Alte Dame" die Verpflichtung von Ex-Salzburg-Spieler Kerim Alajbegovic bekannt gegeben (alle Infos >>>).