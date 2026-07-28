Ndukwe: Konkrete Gespräche mit vier Klubs

Am Montag kehrt der Liverpool FC von seiner US-Tour zurück. Dann soll auch die kurzfristige Zukunft von Ifeanyi Ndukwe geklärt sein.

Der Wiener unterschrieb im Winter einen Vertrag bei den "Reds".

Nicht tragisch

Seither wurde für die Premier-League-Klubs die Anzahl der Ausnahme-Plätze für Spieler, die nicht die notwendigen Kriterien in einem umfangreichen Punktesystem erfüllen, von zwei auf einen reduziert. Dieser Platz ist bei Liverpool schon belegt, weshalb Ndukwe keine Arbeitserlaubnis erhält.

Also muss der 18-Jährige verliehen werden. Sein Manager Georg Lederer erklärt: "Es war so oder so der Plan, dass wir nach einem halben Jahr in Liverpool miteinander sprechen, ob eine Leihe sinnvoll ist. Das wird jetzt eben vorgezogen, das ist nicht tragisch."

Spielpraxis ist ein Muss

Liverpool will den Innenverteidiger nur ohne Kaufoption verleihen, setzt also in Zukunft auf ihn. Für Ndwuke geht es nun darum, Spielpraxis zu sammeln, um dann auch die notwendigen Punkte für eine Arbeitserlaubnis zu erhalten.

"Es wird also kein richtig großer Klub", sagt Lederer.

Konkrete Gespräche mit vier Klubs

Mit vier Vereinen gibt es schon sehr konkrete Gespräche - sie kommen aus Portugal, Dänemark, Deutschland und Österreich.

Zudem steht man mit Klubs aus Belgien, den Niederlanden, Frankreich und der zweiten spanischen Liga in Kontakt.

Wo "Ify" im Herbst kickt, wird also schon rasch klar sein.