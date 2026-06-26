Englischer Rekord-Transfer? WM-Star wohl vor Wechsel zu ManCity

Elliot Anderson (23) steht kurz vor einem Wechsel von Nottingham Forest zu Manchester City. Das berichten Transfer-Insider Fabrizio Romano, "Sky" und "The Athletic".

Demnach haben sich die beiden Premier-League-Klubs auf einen Wechsel des zentralen Mittelfeldspielers geeinigt. Anderson, der aktuell für England bei der Weltmeisterschaft aufläuft, soll in den USA den Medizincheck absolvieren.

Fällt der Isak-Rekord?

Laut Romano überweist ManCity rund 135 Millionen Euro an Ablöse an Nottingham. Wie "Sky" berichtet, kann die Summe mit Bonuszahlungen auf 140 bis 150 Millionen Euro ansteigen.

Damit wäre Anderson der teuerste Spieler der Premier League. Den Rekord hält aktuell Alexander Isak mit seinem 145 Millionen Euro schweren Wechsel zum FC Liverpool im vergangenen Jahr.

Anderson wechselte im Jahr 2024 für kolportierte 41,2 Millionen Euro von Newcastle United zu Nottingham, wo er in der vergangenen Saison als Stammspieler überzeugte.