Ex-Barca-Coach winkt Jaissle-Nachfolge in Saudi-Arabien

Matthias Jaissle dürfte noch am Wochenende bei Newcastle United als Cheftrainer vorgestellt werden. Mit an Bord hat er ein Trainerteam mit jede Menge Österreich-Connection >>>

Im Wüstenstaat stellt sich nach dem zweimaligen Gewinn der asiatischen Champions League die Frage: Wer folgt dem Erfolgstrainer bei Al Ahli?

Ex-Liverpool-Coach Arne Slot habe eine Anfrage Berichten zufolge bereits abgelehnt >>>

Laut dem Journalisten Gianluigi Longari gibt es jetzt zwei Optionen. Demnach wäre Ex-Barcelona-Coach Xavi ein "willkommenes Profil". Der Spanier trainierte zwischen 2021 und 2024 die Katalanen, wurde mit dem Klub 2023 Meister.

Kommt der Ex-Coach zurück?

Eine weitere Option wäre Vitor Pereira. Der Portugiese war zuletzt bei Nottingham Forest Trainer. Lange Zeit deutete vieles auf eine Verlängerung dort hin, am Ende verpflichtete der Klub im Sommer dann aber den Oberösterreicher Oliver Glasner als Cheftrainer.

2013/14 betreute er bereits Al Ahli mit einem Punkteschnitt von 1,81 aus 37 Spielen.