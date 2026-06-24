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England-Star verweigert Handschlag mit Thomas Partey

Gegen den Star von Ghana gibt es schwere Vorwürfe, zuletzt wurde ihm die Einreise nach Kanada verweigert.

England-Star verweigert Handschlag mit Thomas Partey Foto: © IMAGO / APL
Textquelle: © LAOLA1
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Eine Szene vor dem WM-Gruppenspiel zwischen England und Ghana (0:0, Die Highlights >>>) sorgte für Diskussionen: Djed Spence verweigerte als einziger englischer Spieler Thomas Partey den Handschlag.

Ein Video des Vorfalls verbreitete sich rasch in den sozialen Medien. Hintergrund sind schwere Vorwürfe wegen mutmaßlicher Vergewaltigung in England gegen den ghanaischen Mittelfeldspieler, die bereits im Vorfeld für Schlagzeilen gesorgt hatten.

Partey verpasste erstes Match

Aufgrund der laufenden Causa hatte Partey zuvor keine Einreisegenehmigung nach Kanada erhalten und fehlte deshalb beim ersten WM-Spiel Ghanas.

Während alle anderen Spieler der Mannschaft von Thomas Tuchel Partey wie gewohnt begrüßten, verzichtete der Klubkollege von ÖFB-Star Kevin Danso demonstrativ auf den Handschlag. Der Tottenham-Profi stand in der Startelf und wurde in der 66. Minute ausgewechselt.

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