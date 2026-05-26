Konkurrenz für Spurs: Serie-A-Klub steigt in Robertson-Poker ein

Verlässt Andrew Robertson die Insel?

Wie "Sky Italia" berichtet, soll Juventus Turin großes Interesse am Linksverteidiger haben und einen Vorstoß unternommen haben.

Der mittlerweile 32-Jährige ist ab dem 30. Juni ablösefrei zu haben und wird Liverpool nach neun Jahren verlassen. Neben der "Alten Dame" hat auch Tottenham Hotspur schon länger Interesse am Schotten angemeldet.

"Sky Italia" vermeldet ebenso, dass die Spurs wohl weiterhin in der Pole Position für eine Robertson-Verpflichtung stehen.