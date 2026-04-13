Alternative zu Diaz? Bayern mit Interesse an Newcastle-Star

Schlägt der FC Bayern im Sommer wieder in der Premier League zu?

Wie "Sky" berichtet, beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister bereits sehr konkret mit der Personalie Anthony Gordon. Der 25-jährige Flügelspieler steht noch bis 2030 bei Newcastle United unter Vertrag, könne laut dem Bericht aber für rund 60 Millionen Euro wechseln.

Erste Gespräche

Zwischen der Spielerseite und den Bayern sollen sogar bereits erste Gespräche stattgefunden haben. Zwischen den Klubs gebe es aber noch keinen Kontakt.

In München soll der englische Nationalspieler zum Herausforderer und langfristigen Nachfolger von Luis Diaz aufgebaut werden, heißt es.

Gordon spielt seit Sommer 2023 für die "Magpies", bringt es in 152 Spielen auf 39 Tore und 28 Vorlagen.