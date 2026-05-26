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Bayern-Leihgabe möchte bei den Spurs bleiben

Bayern-Rückkehr? Nein, danke. Joao Palhinha möchte bei Tottenham Hotspur bleiben.

Bayern-Leihgabe möchte bei den Spurs bleiben Foto: © IMAGO / Every Second Media
Textquelle: © LAOLA1
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Der Portugiese Joao Palhinha möchte über den Sommer hinaus bei Tottenham Hotspur bleiben. Eine Bayern-Rückkehr scheint indes äußerst unwahrscheinlich.

Palhinha selbst sagt bei "The Guardian": "Seit dem ersten Tag, an dem ich angekommen bin, fühle ich mich wie zu Hause."

Außerdem ergänzt er: "Wer möchte nicht für Tottenham spielen und hierbleiben? Ich habe alles hier. Aber es ist wie eine Ehe. Was ich Ihnen sagen kann: Ich würde wirklich gerne hier sein und genieße diese Saison mit diesem Verein sehr – auch wenn es eine harte Saison ist."

Bei Spurs gesetzt

Der Bayern-Leihspieler, der im zentralen defensiven Mittelfeld unterwegs ist, sicherte sich mit den Spurs erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt.

Der mittlerweile 30-Jährige dürfte für kolportierte 20 Millionen Euro die Bayern sicher verlassen. Ob Tottenham dieses Geld in die Hand nimmt, bleibt abzuwarten. In München hat der Portugiese noch Vertrag bis 2028.

Palhinha war bei den Spurs gesetzt und ein wichtiger Baustein für Trainer Roberto De Zerbi.

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