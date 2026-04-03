Chelsea suspendiert Rekord-Einkauf

Beim FC Chelsea läuft es im Moment gar nicht rund.

Zuletzt kassierten die Londoner vier Niederlagen in Folge, darunter auch zwei klare Pleiten gegen Paris Saint-Germain, womit man sich auch sang- und klanglos im Achtelfinale aus der Champions League verabschieden musste.

In der Liga liegen die „Blues“ aktuell nur auf Rang sechs und damit sechs Punkte hinter einem festen Champions-League-Platz. Auch intern gab es zuletzt einige Störfeuer.

"Grenze überschritten"

So sorgte unter anderem Rekord-Einkauf Enzo Fernandez für Schlagzeilen. Der Argentinier sprach in einem Interview davon, dass er zukünftig gerne einmal in Madrid wohnen will.

Damit heizte der Mittelfeldspieler Gerüchte über einen möglichen Abgang in die spanische Hauptstadt an.

Die „Blues“ zogen daher nun Konsequenzen. Fernández habe für Trainer Liam Rosenior eine „Grenze überschritten“, weshalb er für die anstehenden beiden Spiele im FA Cup gegen Port Vale sowie in der Liga gegen Manchester City aus dem Kader gestrichen wird.

Dabei handelt es sich jedoch nur um eine kurzzeitige Maßnahme. Die Tür steht für den 25-Jährigen, der absoluter Stammspieler bei Chelsea ist, weiterhin offen.